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19:08, 3 марта 2025Экономика

Вопрос использования замороженных российских активов назвали очень сложным

Стармер: Вопрос использования замороженных российских активов очень сложный
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вопрос использования замороженных российских активов очень сложный. Таким его назвал премьер Великобритании Кир Стармер, его слова приводит ТАСС.

По словам британского премьера, Лондон продолжит работать над поиском легального механизма изъять заблокированные в европейских депозитариях средства.

«Что касается замороженных активов — это очень сложный вопрос, не прямолинейный. Мы должны сделать дополнительную работу, и я ее делаю, чтобы посмотреть, какие другие возможности есть, вместе с другими странами. Не буду делать вид, что это просто», — высказался Стармер.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны поддерживают возможность использования активов российского Центробанка. По мнению бывшего премьера Эстонии, ряд политиков переживает из-за возможных рисков подобного шага.

Премьер Польши Дональд Туск также посетовал, что страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины во время саммита в Лондоне. «Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — пояснил он.

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