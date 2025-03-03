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16:25, 3 марта 2025Экономика

Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

Аналитик Антонов: Золото не обратит внимания на инициативы в области криптовалют
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость золота не обратит внимания на инициативы Трампа в области криптовалют. Так зависимость цены драгоценного металла на мировом рынке от политики нового президента США оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, стоимость золота и стоимость криптовалют не коррелируют друг с другом. Драгоценный металл — физически обеспеченный актив, который является «безупречным инструментом для сбережения капитала» в условиях инфляции, а за биткоином стоят только биржевой оптимизм и мечта сделать США криптовалютной столицей мира.

«Решение Трампа создать мульти-криптовалютный фонд никак не влияет на общемировую инфляцию. Значит, для золота вводные сохраняются без изменений: ориентир на конец года — 3000 долларов за тройскую унцию, может быть, немного больше: 3100-3300 долларов. Если перед инвестором стоит цель сократить риски инфляционного воздействия на свой портфель, вложения в золото могут быть оправданными», — объяснил Антонов.

Трамп напомнил о своем январском указе о криптовалютах, согласно которому рабочая группа должна создать стратегический резерв с биткоином и Ethereum, а также с такими монетами, как Solana, Ripple и Cardano. На этом фоне стоимость биткоина поднялась в понедельник выше 94 тысяч долларов (на момент написания материала скорректировалась до 92 тысяч), прибавив девять процентов.

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