Зеленский назвал условие прекращения огня

Зеленский: Прекращение огня невозможно без надежных гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно при надежных гарантиях безопасности. Его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram.

По его словам, прекращение невозможно без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ». Издание также сообщает, что Зеленский знает о предложении Великобритании и Франции установить мораторий на удары по энергетическим объектам сроком на один месяц. Своего мнения на этот счет украинский лидер не стал приводить.

Ранее в Лондоне Владимир Зеленский также сообщал, что гарантией безопасности можно назвать присутствие западных войск в стране. «Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности могут рассматриваться присутствие западных войск "в море, на суше и в небе"», — приводят СМИ слова президента Украины.

