Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:52, 3 марта 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности Украине

Зеленский назвал гарантиями безопасности присутствие западных войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что гарантией безопасности может быть присутствие западных войск в стране. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности может рассматриваться присутствие западных войск "в море, на суше и в небе"», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сделал заявление о том, что прекращения огня на Украине не будет без гарантий безопасности Киева. По словам политика, это необходимо, чтобы конфликт не возобновился через время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности. Британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине

      Зеленский отказался от территориальных уступок ради мира

      Военкомы поймали украинца во время выгула собаки и бросили животное на улице

      Мужчина обвинил бывшую учительницу в изнасиловании 30-летней давности

      Партнершам мужчин с внезапно пропавшей эрекцией дали советы

      Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности Украине

      Момент взрывов на предприятии в Уфе попал на видео

      Зеленский не захотел уходить в отставку

      Зеленский высказался о мирном соглашении по Украине

      Жители Уфы рассказали о мощном взрыве на НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше