Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности Украине

Зеленский назвал гарантиями безопасности присутствие западных войск на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что гарантией безопасности может быть присутствие западных войск в стране. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности может рассматриваться присутствие западных войск "в море, на суше и в небе"», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сделал заявление о том, что прекращения огня на Украине не будет без гарантий безопасности Киева. По словам политика, это необходимо, чтобы конфликт не возобновился через время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности. Британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.