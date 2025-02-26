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17:48, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине

Зеленский: Прекращения огня на Украине не будет без гарантий безопасности Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Прекращения огня на Украине не будет, пока Киев не получит гарантии безопасности от союзников. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на брифинге, трансляцию которого в YouTube ведет украинское издание «Общественное».

Он подчеркнул, что готов согласиться на прекращение огня лишь когда Украина получит гарантии безопасности. По словам политика, это необходимо, чтобы конфликт не возобновился через время.

«Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Будет окончание войны только так, что мы знаем, что завтра она не начинается [снова]», — сказал он.

Зеленский также отметил, что считает необходимым подписание еще одного соглашения с США. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться еще один договор, однако отметил, что он должен обеспечить работу соглашения о редкоземельных металлах. Украинский лидер также отметил, что ему необходимо понять, где находятся Киев и Вашингтон с точки зрения партнерства.

Ранее Зеленский анонсировал свою поездку в Соединенные Штаты. Он сообщил, что намерен направиться с рабочим визитом в Вашингтон 28 февраля.

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