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01:36, 3 марта 2025Бывший СССР

Зеленский не захотел уходить в отставку

Зеленский заявил, что его будет трудно заменить
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский.. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», передает «Страна.ua». Этим он дал понять, что не собирается в отставку в текущих условиях, отмечает издание.

«Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной», — подчеркнул политик. При этом Зеленский отметил, что был бы готов уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.

До этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае страну должен будет возглавить кто-то другой. По его словам, украинцы должны разобраться с этим вопросом.

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