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23:42, 2 марта 2025Мир

В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя

В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя и вернуться к переговорам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае страну должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает телеканал NBC News.

По его словам, украинцы должны разобраться с этим вопросом. «Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», — указал американский политик.

Он призвал все стороны украинского конфликта собраться. По мнению Джонсона, Зеленский касательно этой темы должен «делать то, что необходимо».

Ранее Зеленский заявил, что любые переговоры об урегулировании конфликта должны вестись на встрече представителей России и Украины.

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