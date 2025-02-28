Зеленский призвал вести переговоры об урегулировании на встречах России и Украины

Зеленский: Любые переговоры должны вестись на встречах России и Украины

Любые переговоры об урегулировании конфликта должны вестись на встрече представителей России и Украины. К этому на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом призвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram-канал «Страна.ua».

«Любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины», — заявил Зеленский.

Также в ходе общения украинского лидера с командой Трампа Зеленский заявил, что США должны дать гарантии Британии и Франции для введения миротворцев.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Американский лидер, встречая президента Украины, сказал, что тот прибыл «при полном параде».