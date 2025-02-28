Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:17, 28 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал вести переговоры об урегулировании на встречах России и Украины

Зеленский: Любые переговоры должны вестись на встречах России и Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Любые переговоры об урегулировании конфликта должны вестись на встрече представителей России и Украины. К этому на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом призвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram-канал «Страна.ua».

«Любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины», — заявил Зеленский.

Также в ходе общения украинского лидера с командой Трампа Зеленский заявил, что США должны дать гарантии Британии и Франции для введения миротворцев.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Американский лидер, встречая президента Украины, сказал, что тот прибыл «при полном параде».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп накричал на Зеленского

      Реакция украинского посла на перепалку Зеленского и Трампа попала на видео

      Трамп прокомментировал перепалку с Зеленским

      Трамп спародировал Зеленского

      Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

      Путин запретил медикам учиться дистанционно

      В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

      В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

      Известный блогер рассказал о зарплате на канале Соловьева

      Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении и неблагодарности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше