Зеленский призвал вести переговоры об урегулировании на встречах России и Украины

Любые переговоры об урегулировании конфликта должны вестись на встрече представителей России и Украины. К этому на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом призвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram-канал «Страна.ua».
«Любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины», — заявил Зеленский.
Также в ходе общения украинского лидера с командой Трампа Зеленский заявил, что США должны дать гарантии Британии и Франции для введения миротворцев.
Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Американский лидер, встречая президента Украины, сказал, что тот прибыл «при полном параде».