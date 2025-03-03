Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 3 марта 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и решить «реальные проблемы»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и решить «реальные проблемы». Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, если в Вашингтоне готовы «для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», рассказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Кроме того, Зеленский объявил о готовности к любому формату «конструктивных отношений» с Соединенными Штатами.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие прекращения огня. По его словам, оно невозможно без надежных гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Великобритании высказались о роли России на переговорах по Украине. Стармер заявил, что Москва не должна диктовать условия мира

      Росгвардия рассказала о работе в бункерах и лабиринтах «Азовстали» в Мариуполе

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      Овечкин поддержал семьи пострадавших в авиакатастрофе под Вашингтоном

      Прокурор раскрыла способ Блиновской скрывать информацию от налоговой службы

      Россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ

      Группа российских бойцов месяц держала позицию в противостоянии с элитным батальоном ВСУ

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС

      Режиссер «Аноры» установил рекорд на премии «Оскар»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше