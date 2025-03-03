Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и решить «реальные проблемы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и решить «реальные проблемы». Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, если в Вашингтоне готовы «для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», рассказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Кроме того, Зеленский объявил о готовности к любому формату «конструктивных отношений» с Соединенными Штатами.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие прекращения огня. По его словам, оно невозможно без надежных гарантий безопасности.