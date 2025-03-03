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01:07, 3 марта 2025Россия

Жители Липецка сообщили о звуках взрывов и работе ПВО над городом

Shot: жители Липецка сообщили о звуках взрывов и работе ПВО над городом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Жители Липецка сообщили о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны (ПВО) над городом, передает Telegram-канал Shot.

Три взрыва были слышны около половины первого ночи на окраине города. «Были видны вспышки в небе в северной части города и слышна сирена. Предварительно, система ПВО уже сбила несколько воздушных целей», — говорится в публикации.

В настоящее время официальной информации не поступало. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале предупредил население об угрозе атаки бесилотников и призвал оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны 28 февраля в период с 17:44 до 19:45 по московскому времени уничтожила 53 беспилотника. Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Брянской области, пять дронов — над территорией Крыма, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Калужской области.

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