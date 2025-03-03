Звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда

Актриса Дарья Екамасова посетила «Оскар» в платье марки Tatyana Kochnova Atelier

Сыгравшая в фильме «Анора» актриса Дарья Екамасова посетила кинопремию «Оскар» в платье российского бренда Tatyana Kochnova Atelier. Снимки звезды публикует Telegram-канал «Отдел стиль жизни».

Знаменитость поднялась на сцену с коллегами по картине, которая получила награду в номинации «Лучший фильм», в вечернем платье черного цвета из коллекции Evening Couture 2025. «Лаконично, строго, без вызывающе глубокого декольте, а вот акцентная баска на бедрах красиво подчеркнула точеную талию», — так описывают образ знаменитости представители марки.

Российский актер Юрий Борисов был также номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».