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12:02, 4 марта 2025Ценности

49-летняя Милла Йовович без штанов снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greg Swales / Flaunt

Американская актриса Милла Йовович без штанов снялась для журнала Flaunt. Соответствующий пост появился на сайте издания.

На одном из кадров 49-летняя звезда позировала, лежа на полу с поднятыми ногами. При этом она надела укороченное пальто с поясом бежевого оттенка бренда Donna Karan, прозрачные черные колготки и бордовые туфли Loewe.

Фото: Greg Swales / Flaunt

Кроме того, знаменитость запечатлели в боди Wolford и прозрачном розовом платье с цветочным узором Loewe. В то же время она предстала перед камерой в черном прозрачном платье Salon 1884 и блестящей мини-юбке, топе и пиджаке Prada. Автором данных кадров стал фотограф Грег Суэйлз.

В феврале Милла Йовович в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала Vogue Czechoslovakia.

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