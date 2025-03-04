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17:44, 4 марта 2025Ценности

Алена Водонаева назвала жен российских рэперов губастым фастфудом

Водонаева раскритиковала внешность жен российских рэперов, назвав их фастфудом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: stockfilms88 / Shutterstock / Fotodom

Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала внешность жен российских рэперов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Изначально блогерша высказалась о наряде супруги и коллеги актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Водонаева назвала ее характерной и интересной. Также она отметила, что артист продемонстрировал миру «фирменную» уникальную женщину.

В то же время Водонаева сравнила образ Шевчук с внешностью избранниц музыкантов. «Хорошо, что это Борисов, а не какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом в синтетическом платье», — указала она.

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Ранее в марте неожиданное поведение Анны Шевчук на премии «Оскар» в Лос-Анджелесе попало на видео.

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