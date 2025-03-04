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13:48, 4 марта 2025Культура

Автор хитов «Любэ» высказался об «отмене» Ротару и Пугачевой

Поэт Шаганов заявил, что Пугачевой и Ротару не запрещали возвращаться в Россию
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Шаганов

Александр Шаганов. Фото: Nazareth95 / Wikipedia

Автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов прокомментировал «отмену» певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару, осудивших проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит NEWS.ru.

Шаганов заявил, что песни в исполнении Пугачевой и Ротару — заслуга не только самих артисток, но и авторов, которые с ними сотрудничали. «У них есть песни, которые для многих ассоциируются с юностью. И у обеих певиц есть сегодняшние, по моему мнению, заблуждения», — объяснил поэт, добавив, что «отмена» их творчества обеднила бы самих слушателей.

По мнению Шаганова, сложно предсказать, вернутся ли певицы в Россию. «Насколько я знаю, никто не запрещает им приехать в любой момент. Не приезжать — их личный выбор», — отметил он.

Сам поэт поддержал проведение СВО и был включен западными странами в санкционные списки. «Негоже отсиживаться у теплой батареи, когда идет противостояние добра и зла. Я уверен, что за нами правда», — указал Шаганов.

Ранее сообщалось, что внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров разругались из-за взглядов на место жительства.

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