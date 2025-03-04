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08:18, 4 марта 2025Мир

Демократы нашли способ устроить Трампу проблемы из-за Украины

Axios: Демократы хотят превратить слушания в Сенате в войну из-за НАТО и Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MIKE STOLL / Unsplash

Демократы хотят превратить для президента США Дональда Трампа слушания в Сенате по утверждению кандидатур трех претендентов на различные внешнеполитические должности в «опосредованную войну» по вопросу приверженности страны НАТО и поддержки Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о Мэтью Уитакере, кандидате на пост посла Соединенных Штатов в НАТО, а также Майкле Ригасе и Кристофере Ландау, которые претендует на должности заместителей государственного секретаря.

«Отношения с НАТО, отношения с Украиной (...) все это большие проблемы», — приводит портал слова сенатора-демократа Джефф Меркли. Ряд других конгрессменов также подтвердили, что они будут расспрашивать о своей приверженности Североатлантическому альянсу и потребуют публичной поддержки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Трампом не было никаких контактов. В частности, представитель Кремля уточнил, что речь идет о контактах, «которые должны быть преданы огласке».

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