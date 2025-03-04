Депутат раскрыл необходимую для получения максимальной пенсии зарплату

Депутат Никитин: Для максимальной пенсии нужно получать 230 тысяч рублей в месяц

Для получения максимальной пенсии необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. Такую цифру в интервью РИА Новости раскрыл депутат Московской областной думы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«За год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — сообщил он.

По его словам, зарплата свыше этой суммы не повлияет на размер пенсии, так как заработать более 10 ИПК за год не получится. Депутат добавил, что при работе после достижения пенсионного возраста на размер выплат будут также влиять специальные коэффициенты.

До этого стало известно, что с 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты. В частности, речь идет о военных пенсионерах: уже в марте они получат проиндексированные выплаты.