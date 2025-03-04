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13:35, 4 марта 2025Россия

Двум медикам стало плохо после обнаружения под Москвой трех детей без сознания

В Волоколамске двум врачам стало плохо после обнаружения трех детей без сознания
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Волоколамске двум медикам стало плохо после того, как они обнаружили трех детей без сознания в квартире. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«После работы в квартире, где были обнаружены без сознания трое детей, двое медиков пожаловались на плохое самочувствие», — сказал собеседник издания.

По его информации, состояние врачей уточняется. Известно, что в квартире в момент оказания врачами медицинской помощи стоял химический запах. Проверка при этом показала, что уровень газа в жилом помещении был в норме.

Три человека без сознания нашли в квартире Волоколамска вечером в понедельник, 3 марта. В помощи нуждались две 17-летние девушки и один мальчик восьми лет.

24 февраля в гараже под Москвой нашли двух подростков без признаков жизни. Предварительно, произошедшее не носит криминальный характер — причиной стал несчастный случай.

ЖЗЛ
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