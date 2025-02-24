В гараже под Москвой нашли двух подростков без признаков жизни

В подмосковной Балашихе нашли двух подростков без признаков жизни в гараже

В подмосковной Балашихе двух подростков обнаружили без признаков жизни в гараже. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

15-летних школьников обнаружили в гараже вечером 23 февраля. Предварительно, произошедшее не носит криминальный характер — причиной стал несчастный случай. Подробности случившегося устанавливаются.

В январе в частном доме в подмосковном Долгопрудном нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни. Пожилая женщина, предварительно, страдала большим числом хронических заболеваний. Ее сын, помимо наличия у него психического расстройства, злоупотреблял алкоголем.

До этого жительницу Луганска, которая приехала в Москву на заработки и пропала, нашли в съемной квартире в столице без признаков жизни. До этого женщина не выходила на связь больше недели.