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09:54, 24 февраля 2025Россия

В гараже под Москвой нашли двух подростков без признаков жизни

В подмосковной Балашихе нашли двух подростков без признаков жизни в гараже
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Балашихе двух подростков обнаружили без признаков жизни в гараже. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

15-летних школьников обнаружили в гараже вечером 23 февраля. Предварительно, произошедшее не носит криминальный характер — причиной стал несчастный случай. Подробности случившегося устанавливаются.

В январе в частном доме в подмосковном Долгопрудном нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни. Пожилая женщина, предварительно, страдала большим числом хронических заболеваний. Ее сын, помимо наличия у него психического расстройства, злоупотреблял алкоголем.

До этого жительницу Луганска, которая приехала в Москву на заработки и пропала, нашли в съемной квартире в столице без признаков жизни. До этого женщина не выходила на связь больше недели.

ЖЗЛ
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