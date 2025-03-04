Экс-главу правительства Красноярского края осудили на 3,5 года по делу о метро

Экс-глава красноярского правительства Лапшин получил 3,5 года по делу о метро

Центральный районный суд Красноярска приговорил к 3,5 года колонии общего режима экс-главу правительства региона Юрия Лапшина по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Бывший руководитель «Краевого транспортного управления» Константин Мандров получил 10 лет колонии за взятку и превышение полномочий, он также оштрафован на пять миллионов рублей.

В июне 2024 года суд возобновил следствие по делу экс-председателя правительства Красноярского края Лапшина. По данным правоохранителей, в конце декабря 2019 года он незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.