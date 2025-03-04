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13:39, 4 марта 2025Силовые структуры

Еще одному похитителю студенток на Урале избрали меру пресечения

Суд до 1 мая арестовал пятого фигуранта дела о пытках студенток на Урале
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения 20-летнему Виктору Кухтину, обвиняемому в похищении студенток в Каменске-Уральском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Мужчине вменяют пункты «а», «в», «д» и «ж» части 2 статьи 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Он пробудет под арестом до 1 мая.

Ранее Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал и другого фигуранта — 19-летнего местного жителя. Еще трое обвиняемых также находятся в СИЗО.

По версии следствия, все произошло 3 января. Трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку на улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

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