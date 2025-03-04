Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

Bloomberg: Расходы на укрепление обороны ЕС могут составить 800 миллиардов евро

Планы США сократить военное присутствие на европейском континенте вынуждают власти Европейского союза (ЕС) резко нарастить инвестиции в военно-промышленный комплекс. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, Евросоюз намерен выделить 150 миллиардов евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону. Кроме того, по словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель предложит активировать положение о фискальном освобождении, которое может позволить странам использовать свои национальные бюджеты для дополнительных расходов на оборону в размере 650 миллиардов евро в течение четырех лет.

Как пояснила фон дер Ляйен, в сочетании с новыми кредитами ЕС сможет мобилизовать на военные нужды около 800 миллиардов евро. Необходимость таких мер она обосновала тем, что Европа переживает эпоху перевооружения.

Кроме того, планы Еврокомиссии предусматривают мобилизацию частного финансирования, перераспределение других фондов ЕС на оборонные цели и ряд других источников.

Ранее сообщалось, что европейская валюта уже отреагировала ростом на готовность Брюсселя вложить большие средства в развитие военно-промышленного комплекса.