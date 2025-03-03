Евро отреагировал на планы Брюсселя перевооружиться

Le Figaro: Евро подорожал из-за разговоров о росте расходов на оборону в ЕС

Евро отреагировал на информацию о перевооружении Европы. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

По его данным, продемонстрированные европейскими лидерами амбиции по увеличению трат на оборону привели к резкому росту евро. Курс этой валюты относительно доллара вырос на 1,02 процента. В то же время относительно фунта евро подорожал только на 0,12 процента, что связывают с разговорами о росте военных расходов и в Великобритании.

Аналитики Swissquote Bank полагают, что готовность Европы поддержать Украину приведет к увеличению военных расходов, а это должно стимулировать экономику в краткосрочной перспективе. Кроме того, Европейский центробанк получит возможность замедлить агрессивное снижение ставок.

Ранее сообщалось, что акции крупнейших европейских оборонных компаний Европы подскочили в цене более чем на десять процентов на фоне планов Брюсселя резко нарастить военные расходы.