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14:35, 3 марта 2025Экономика

Акции европейских оборонных компаний взлетели

Bloomberg: Стоимость европейских производителей оружия взлетела из-за планов ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

В понедельник, 3 марта, акции крупнейших оборонных компаний Европы взлетели более чем на десять процентов на фоне планов стран Евросоюза по резкому увеличению военных расходов. Об этом пишет Bloomberg.

В общей сложности стоимость сектора поднялась на 30 миллиардов долларов. Такой результат принесли рост бумаг BAE Systems на 13 процентов, Saab AB — на 11 процентов, а Rheinmetall — на 16 процентов.

При этом последняя за три года подорожала уже в десять раз, а с начала февраля — в полтора раза после результатов внеочередных парламентских выборов. Будущий канцлер Фридрих Мерц, лидер победившего Христианско-демократического союза (ХДС), последовательно выступает за рост оборонных расходов, что прямо влияет на заказы компании.

Поводом для разворота европейской политики в области вооружения стал растущий разрыв между Брюсселем и президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, крупнейшие экономики Европы обсуждают создание банка перевооружения региона и фонда общеевропейского финансирования обороны, в котором должна принять участие Великобритания.

Британский премьер Кир Стармер уже объявил о повышении оборонного бюджета с 2 до 2,5 процента ВВП к 2027 году, в том числе за счет уменьшения помощи другим странам.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что увеличивающиеся расходы следует направить на развитие интегрированной противовоздушной обороны и возможностей нанесения глубоких ударов, беспилотные летательные аппараты, ракеты, боеприпасы и применение искусственного интеллекта в вооружениях.

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