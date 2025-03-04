Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:24, 4 марта 2025Силовые структуры

Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России продлили арест

Главе «ЕРМС Сибири» Безрукову продлили арест по делу о хищении
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Красноярске генеральному директору «ЕРМС Сибири» Роману Безрукову, проходящему по уголовному делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны России, продлили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Железнодорожный районный суд оставил Безрукова в СИЗО до 3 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с мая 2021 года по март 2023-го глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот почти миллиард рублей, выделенных в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны. Позднее сообщалось, что хищения еще на 300 миллионов рублей при гособоронзаказе выявили в «ЕРСМ Сибири».

О задержании Безрукова стало известно 16 сентября 2024 года. Он пытался сбежать от силовиков через крышу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не хватит оружия, денег и людей». Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Появились кадры возникшего после взрывов пожара на нефтезаводе в российском городе

      Российский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на промышленное предприятие

      Россиянам назвали сроки замены зимней резины на летнюю

      Российский тревел-блогер назвал национальность нелюбимых туристов в Гонконге

      Россиян предупредили о резком подорожании книг

      Вылетевший из Хабаровска самолет вернулся обратно из-за неисправности

      Украина пыталась ударить по шести регионам России

      Российские военные рассказали о сложностях при взятии Погребков в Курской области

      В США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше