Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России продлили арест

Главе «ЕРМС Сибири» Безрукову продлили арест по делу о хищении

В Красноярске генеральному директору «ЕРМС Сибири» Роману Безрукову, проходящему по уголовному делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны России, продлили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Железнодорожный районный суд оставил Безрукова в СИЗО до 3 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с мая 2021 года по март 2023-го глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот почти миллиард рублей, выделенных в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны. Позднее сообщалось, что хищения еще на 300 миллионов рублей при гособоронзаказе выявили в «ЕРСМ Сибири».

О задержании Безрукова стало известно 16 сентября 2024 года. Он пытался сбежать от силовиков через крышу.