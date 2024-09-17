Новые детали появились в деле о хищении у Минобороны

МВД: хищения еще на 300 млн руб. при гособоронзаказе выявили в «ЕРСМ Сибири»

Хищения еще на 300 миллионов рублей при гособоронзаказе выявили в «ЕРСМ Сибири», гендиректора которого ранее арестовали. Новые детали раскрыл представитель следствия от МВД России по Красноярскому краю, передает ТАСС.

Отмечается, что сведения об этих контрактах указаны в материалах, представленных суду.

Ранее центральный районный суд Красноярска арестовал генерального директора «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова, проходящего по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны. Глава компании пробудет под стражей 1 месяц 19 суток.

Как указано в материалах дела, глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот средства, которые были выделены для закупки материалов и оказания услуг в рамках исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

При этом следственные органы предсказывали двукратное увеличение ущерба по уголовному делу о хищениях при строительстве центра управления связи Минобороны России в Красноярске. Отмечалось, что сумма похищенного может превысить 2,5 миллиарда рублей.