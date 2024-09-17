Фигуранта дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России арестовали

Центральный районный суд Красноярска арестовал генерального директора «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова, проходящего по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
Глава компании пробудет под стражей 1 месяц 19 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.
О задержании Безрукова стало известно в понедельник, 16 сентября. Согласно материалам дела, в период с мая 2021 года по март 2023-го глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот почти миллиард рублей, выделенных в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны.
В момент задержания Безруков пытался сбежать от силовиков через крышу.