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17:53, 17 сентября 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России арестовали

Суд арестовал главу «ЕРМС Сибири» Безрукова за хищения у Минобороны России
Начало событий в новости Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России изберут меру пресечения

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центральный районный суд Красноярска арестовал генерального директора «ЕРМС Сибири» Романа Безрукова, проходящего по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава компании пробудет под стражей 1 месяц 19 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

О задержании Безрукова стало известно в понедельник, 16 сентября. Согласно материалам дела, в период с мая 2021 года по март 2023-го глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот почти миллиард рублей, выделенных в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны.

В момент задержания Безруков пытался сбежать от силовиков через крышу.

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      Олеся Мицкевич
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