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07:07, 17 сентября 2024Силовые структуры

Глава «ЕРСМ Сибири» попытался сбежать через крышу дома при задержании

Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков попытался сбежать через крышу дома при задержании

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, подозреваемый в хищении почти миллиарда рублей у Министерства обороны, при задержании пытался сбежать через крышу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Безруков вылез из квартиры по лестнице на крышу, откуда его снимали сотрудники СОБР. Следствие намерено ходатайствовать об избрании главе «ЕРСМ Сибири» меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Безрукова стало известно в понедельник, 16 сентября. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023 года глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей, которые были выделены для закупки материалов и оказания услуг в рамках исполнения госконтракта при строительстве центра управления связи Минобороны.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла злоупотребления при строительстве объекта ГЛОНАСС.

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