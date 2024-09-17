Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России изберут меру пресечения

Центральный районный суд Красноярска рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения гендиректору компании «ЕРМС Сибири» Роману Безрукову, проходящему по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый подозревается по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее сообщалось, что Безруков при задержании пытался сбежать через крышу. Он выбрался из окна квартиры на лестницу и по ней поднялся на крышу, откуда его снимали сотрудники СОБР.
О его задержании стало известно в понедельник, 16 сентября.
Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023 года глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот не менее 993,812 миллиона рублей, которые были выделены для закупки материалов и оказания услуг в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны. Сумма ущерба по делу может превышать 2,5 миллиарда рублей.