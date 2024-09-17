Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России изберут меру пресечения

Суд в Красноярске изберет меру пресечения главе «ЕРМС Сибири» Безрукову

Начало событий в новости Глава «ЕРСМ Сибири» попытался сбежать через крышу дома при задержании

Центральный районный суд Красноярска рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения гендиректору компании «ЕРМС Сибири» Роману Безрукову, проходящему по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый подозревается по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что Безруков при задержании пытался сбежать через крышу. Он выбрался из окна квартиры на лестницу и по ней поднялся на крышу, откуда его снимали сотрудники СОБР.

О его задержании стало известно в понедельник, 16 сентября.

Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023 года глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот не менее 993,812 миллиона рублей, которые были выделены для закупки материалов и оказания услуг в рамках исполнения госконтракта по строительству центра управления связи Минобороны. Сумма ущерба по делу может превышать 2,5 миллиарда рублей.