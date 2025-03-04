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14:41, 4 марта 2025Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за продажу энергетиков детям

ГД приняла проект о наказании за продажу детям энергетиков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за продажу энергетиков детям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты на сайте.

Документ устанавливает ответственность за розничную продажу энергетиков несовершеннолетним. В случае признания вины физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей — для организаций.

При обсуждении законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетики употребляет каждый второй российский подросток. Он также напомнил о вреде энергетиков для растущего организма.

Ранее Госдума приняла закон о «наливайках» — так называют места продажи спиртной продукции прямо в жилой застройке. По словам председателя Госдумы, инициатива о принятии закона исходила от самих россиян.

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