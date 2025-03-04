Известный российский комик три дня пробыл в коме после аварии

Комик Чермен Качмазов рассказал, что он три дня пробыл в коме после ДТП

Известный российский стендап-комик Чермен Качмазов рассказал, что несколько дней пробыл в коме после ДТП. Историей он поделился в подкасте «Авторитет мысли», видео доступно на YouTube.

«В апреле прошлом я попал в аварию, меня сбила машина у меня на районе. Три дня побыл в коме», — заявил юморист. По словам Качмазова, среди прочего врачи обнаружили у него два небольших перелома в колене и мелкие повреждения позвоночника.

Комик также добавил, что долго восстанавливался после происшествия. В частности, как уточнил Качмазов, ему пришлось учиться ходить заново. Кроме того, юморист признался, что авария и травмы негативно повлияли на его ментальное состояние.

Ранее сообщалось, что российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в ДТП во время путешествия по США. Уточнялось, что машина, в которой находились комики, налетела на посторонний предмет на дороге в штате Нью-Мексико.