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04:15, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Известный российский комик три дня пробыл в коме после аварии

Комик Чермен Качмазов рассказал, что он три дня пробыл в коме после ДТП
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Известный российский стендап-комик Чермен Качмазов рассказал, что несколько дней пробыл в коме после ДТП. Историей он поделился в подкасте «Авторитет мысли», видео доступно на YouTube.

«В апреле прошлом я попал в аварию, меня сбила машина у меня на районе. Три дня побыл в коме», — заявил юморист. По словам Качмазова, среди прочего врачи обнаружили у него два небольших перелома в колене и мелкие повреждения позвоночника.

Комик также добавил, что долго восстанавливался после происшествия. В частности, как уточнил Качмазов, ему пришлось учиться ходить заново. Кроме того, юморист признался, что авария и травмы негативно повлияли на его ментальное состояние.

Ранее сообщалось, что российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в ДТП во время путешествия по США. Уточнялось, что машина, в которой находились комики, налетела на посторонний предмет на дороге в штате Нью-Мексико.

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