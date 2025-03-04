Марочко сообщил о продвижении российских военных в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись близ Оскольского водохранилища в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что российские войска продвинулись до одного километра в результате прорыва оборонительных линий Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-западнее Загрызово. Кроме того, юго-западнее села бойцы ВС РФ заняли лесополосу, протяженностью около 1,5 километра. Помимо этого занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 метров, добавил собеседник агентства.

Ранее Андрей Марочко рассказал о снижении боевой активности ВСУ на харьковском направлении. По его словам, это происходит в районе Волчанска и Липцов. «На харьковском направлении отмечается усталость украинских войск», — отметил Марочко.