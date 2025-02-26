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08:14, 26 февраля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил об усталости подразделений ВСУ на одном из направлений

Марочко: У ВСУ снижена боевая активность на харьковском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

У подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечено снижение боевой активности на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что это происходит в районе Волчанска и Липцов. «На харьковском направлении отмечается усталость украинских войск», — пишет Марочко.

ВСУ, по словам эксперта, ведут там лишь позиционные бои, боевых выходов на позиции ВС России стало значительно меньше. Марочко также отмечает снижение количества используемых дронов украинскими войсками.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские военные начали бои за два населенных пункта в Харьковской области — Кондрашовку и Радьковку. Оба находятся около Купянска.

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