Российские военные начали бои за два села у Купянска

Марочко: ВС России начали бои за освобождение Кондрашовки и Радьковки

Российские военные начали бои за два села в Харьковской области — Кондрашовку и Радьковку. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Оба населенных пункта расположены близ Купянска. Собеседник агентства отметил, что после уничтожения противника в Голубовке российские солдаты продолжили развивать успех в направлении этих сел.

Он рассказал, что артиллерия и ВКС РФ регулярно наносят удары по позициям украинских войск. «Параллельно идет продвижение к населенным пунктам. В целом можно говорить о том, что начаты мероприятия по освобождению Кондрашовки и Радьковки», — заключил Марочко.

Ранее стало известно, что российские войска посадили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сорокакилометровый «шпагат» возле Купянска.