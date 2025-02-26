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07:26, 26 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои за два села у Купянска

Марочко: ВС России начали бои за освобождение Кондрашовки и Радьковки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные начали бои за два села в Харьковской области — Кондрашовку и Радьковку. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Оба населенных пункта расположены близ Купянска. Собеседник агентства отметил, что после уничтожения противника в Голубовке российские солдаты продолжили развивать успех в направлении этих сел.

Он рассказал, что артиллерия и ВКС РФ регулярно наносят удары по позициям украинских войск. «Параллельно идет продвижение к населенным пунктам. В целом можно говорить о том, что начаты мероприятия по освобождению Кондрашовки и Радьковки», — заключил Марочко.

Ранее стало известно, что российские войска посадили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сорокакилометровый «шпагат» возле Купянска.

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