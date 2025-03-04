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15:22, 4 марта 2025Ценности

Милонов назвал признак аморальных содержанок

Депутат Милонов: Фото дорогих цветов в соцсетях — признак аморальной содержанки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов назвал признак содержанок. Соответствующий комментарий приводит «Национальная служба новостей».

Депутат заявил, что его возмущают девушки, которые, несмотря на рост цен на цветы, выставляют в соцсетях фото дорогих букетов. «Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять», — объяснил он.

В связи с этим депутат предложил вместо роскошных букетов и корзин дарить девушкам горшки с цветами, поскольку они долго могут простоять. «Цветы, конечно, приятны для девушек, но не надо превращать это в безумие. Срезанные цветы — мертвые, они завянут через два-три дня. Люди тратят деньги на умершую красоту», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее россиянки назвали цветы самым желанным подарком на 8 Марта.

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