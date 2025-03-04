Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

«Кукушка»: Россиянки назвали цветы самым желанным подарком на 8 Марта

Самым желанным подарком на 8 Марта для россиянок являются цветы, показал опрос платформы «Кукушка». В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респонденток из разных регионов страны. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Отвечая на вопрос о самом желанном подарке на 8 Марта, большинство опрошенных (25 процентов) выбрали цветы. На втором месте по популярности оказался вариант «косметика или парфюм», его выбрали 21 процент респондентов. Еще 14 процентов проголосовали за сертификат в салон красоты, на массаж, СПА, а 13 — за билеты на мероприятие. 9 процентов хотели бы получить в подарок одежду или аксессуары, 8 — гаджеты и технику, 7 — путешествие или поездку на выходные. Наименее популярным вариантом стали сладости или необычные угощения, их отметили всего 3 процента опрошенных.

Женщины также назвали подарки от мужчин, которые бы их разочаровали. Самым популярным вариантом стал дешевый сувенир из магазина «все по 100 рублей», этот ответ выбрали 37 процентов опрошенных. Еще 20 процентам не пришелся бы по душе набор кастрюль или бытовая техника для кухни, а 14 — сертификат в спортзал. Кроме того, россиянки не хотели бы видеть в качестве подарка открытку без денег внутри (12 процентов), косметику не по вкусу (11 процентов) и нижнее белье (6 процентов).

Россиянки рассказали и о том, что сами планируют дарить другим женщинам в этот день. Самым популярным стал вариант «косметика или парфюм», его выбрали 32 процента участниц опроса. На втором месте оказались цветы, их будут дарить 25 процентов. На третьем — билеты на мероприятие, этот вариант актуален для 12 процентов опрошенных. Представительницы прекрасного пола также собираются дарить на 8 Марта сладости или необычные угощения (10 процентов), гаджеты и технику (7 процентов), одежду или аксессуары (6 процентов), сертификат в салон красоты, на массаж, СПА (5 процентов). Реже всего женщины выбирали вариант «путешествие или поездка на выходные» — за него проголосовали всего 3 процента.

Ранее женщины перечислили самые желаемые подарки на 8 Марта от работодателя. Большинство сотрудниц компаний хотели бы получить поход в спа-салон или чайный набор со сладостями. При этом если бы у россиянок был выбор между подарком от работодателя и финансовой компенсацией, 78 процентов предпочли бы деньги или сертификат в онлайн-магазин.

