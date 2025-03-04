Мошенники попытаются обойти самозапрет на кредиты на «Госуслугах»

Аналитик Додонов: Мошенники будут убеждать россиян снять самозапрет на кредиты

Кибермошенники могут попытаться обойти самозапреты на кредиты, которые россияне устанавливают на портале «Госуслуги». О том, какие способы злоумышленники смогут использовать для этого, рассказали эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская и аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов в беседе с РИА Новости.

По мнению Пожарской, мошенники начнут обзванивать россиян и, представляясь сотрудниками «Госуслуг», будут предлагать помочь установить самозапрет на кредиты. Во время разговора они попутаются получить код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя, считает специалистка.

Додонов добавил, что мошенники также будут убеждать потенциальных жертв снять самозапрет и оформить кредит. По словам эксперта, для этого они будут использовать социальную инженерию.

Сервис, с помощью которого можно установить самозапрет на кредиты, заработал на «Госуслугах» 1 марта. По данным РИА Новости, за первые три дня работы им воспользовалось около 2,7 миллиона россиян.