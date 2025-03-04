Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 4 марта 2025Экономика

Настасья Самбурская рассказала о помощи Дробыша при покупке квартиры

Настасья Самбурская заявила, что Дробыш не помогал ей купить квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш не помогал актрисе и певице Настасье Самбурской при покупке квартиры. Об этом артистка заявила в интервью Ксении Собчак, доступном для просмотра на YouTube.

По словам Самбурской, Дробыш только рассказал ей о своих знакомых застройщиках, у которых посоветовал приобрести жилье. При этом дисконтов звезде не предоставили.

«Я беру квартиру, стоит она определенное количество денег, то есть никаких скидок, ничего там не было. Ну, сколько метров здесь? Здесь, получается, первый этаж — 60 метров, второй этаж — 40 метров, но он изначально шел под 30, я 10 метров сверху нарастила. Ну, то есть 100 метров. Плюс терраска — еще 32 метра», — рассказала актриса.

Самбурская отметила, что смогла позволить себе квартиру благодаря рекламе жилого комплекса и бартеру со знакомыми Дробыша. Пришлось взять недвижимость в рассрочку. Кроме того, цена на жилье выросла на 20 процентов после договоренности, так как дом был сдан в эксплуатацию.

Ранее у жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой нашли долги за ЖКУ в элитной квартире. Общая сумма задолженности составляет 314 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я ничего не дал России, кроме горя». Как Трамп оценил отношения с Москвой?

      В Совфеде прокомментировали решение Трампа приостановить военную помощь Киеву

      На Украине заявили об ожидании официальной информации о приостановке помощи США

      Фетисов сравнил Овечкина с «Орешником»

      В российском регионе арестовали троих лидеров экстремистской организации

      Названо время приостановки поставок США военной помощи Украине

      Российский врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги

      Настасья Самбурская рассказала о помощи Дробыша при покупке квартиры

      Кустурица жестко раскритиковал фильм «Анора»

      Признание задержанного сотрудниками ФСБ россиянина в работе на СБУ попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше