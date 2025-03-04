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19:29, 4 марта 2025Забота о себе

Назван продукт для профилактики инсульта и инфаркта

Гастроэнтеролог Сухорукова: Для профилактики инсульта нужно есть нут
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Регулярное употребление нута укрепляет здоровье, а также способствует профилактике инфаркта и инсульта рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Такое свойство этого продукта она назвала в беседе с РИА Новости.

По словам врача, витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень «плохого» холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца. Для профилактики инсульта и инфаркта достаточно съедать в неделю несколько чашек такого гороха, уточнила Сухорукова.

Гастроэнтеролог добавила, что железо в составе нута помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина, а аминокислота лизин, которая также содержится в нуте, полезна для регуляции иммунной системы. С помощью этой аминокислоты образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей, объяснила доктор.

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Сухорукова подчеркнула, что в составе нута также есть антиоксиданты и витамины, которые помогают улучить качество кожи. Кроме того, этот продукт может быть полезен для потенции.

Единственный вред, который может принести употребление нута, — это повышенная способность продукта к газообразованию в кишечнике. Чтобы избежать метеоризма, не рекомендуется употреблять нут вместе с фруктами, а также запивать его жидкостью

врач-гастроэнтерологЛюдмила Сухорукова

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