Врач объяснила плюсы завтрака для здоровья

Диетолог Пришвина: Завтрак важен для снижения усталости и раздражительности

Люди, не пропускающие утренний прием пищи, реже жалуются на проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог Кристина Пришвина. О плюсах завтрака она побеседовала с «Москвой 24».

По словам Пришвиной, у людей, которые регулярно завтракают, наблюдается более стабильный уровень инсулина и глюкозы на протяжении всего дня. Это важно для улучшения работоспособности, снижения усталости и раздражительности, уточнила врач.

Кроме того, после завтрака у человека стабилизируется уровень гормонов, регулирующих аппетит. Поэтому, как объяснила доктор, если человек поест утром, в течение всего дня он будет употреблять меньше пищи.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу и для хорошего настроения. Также она призвала включить в рацион помидоры, гречку и пить чай, так как эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон.