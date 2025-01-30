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21:03, 30 января 2025Забота о себе

Врач объяснила плюсы завтрака для здоровья

Диетолог Пришвина: Завтрак важен для снижения усталости и раздражительности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Люди, не пропускающие утренний прием пищи, реже жалуются на проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог Кристина Пришвина. О плюсах завтрака она побеседовала с «Москвой 24».

По словам Пришвиной, у людей, которые регулярно завтракают, наблюдается более стабильный уровень инсулина и глюкозы на протяжении всего дня. Это важно для улучшения работоспособности, снижения усталости и раздражительности, уточнила врач.

Кроме того, после завтрака у человека стабилизируется уровень гормонов, регулирующих аппетит. Поэтому, как объяснила доктор, если человек поест утром, в течение всего дня он будет употреблять меньше пищи.

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