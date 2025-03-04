Решение Трампа обрушило акции одной из самых дорогих компаний мира

CNBC: Акции Nvidia упали на 9 % после ввода пошлин на импорт из Канады и Мексики

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов почти на весь импорт из Мексики и Канады, а также довести размер пошлин на китайскую продукцию до 20 процентов, привело к обрушению акций американского производителя чипов Nvidia, одной из самых дорогих компаний мира. Об этом пишет CNBC.

К закрытию торгов они потеряли почти девять процентов. Также на результат могли повлиять данные о том, что клиенты в Китае смогли обходить экспортный контроль США для закупки новейших чипов производителя. Журналистское расследование показало, что китайские компании научились заказывать процессоры Blackwell через третьи страны.

Nvidia пообещала расследовать информацию о каждом подобном случае и принять меры. Министерство юстиции Сингапура, в свою очередь, сообщило о начале расследования. Кроме того, полиция задержала нескольких человек, которых заподозрили в закупке чипов компании в нарушение ограничений на их экспорт, введенных властями США.

До этого стоимость Nvidia упала на 13 процентов после публикации финансовых результатов за минувший финансовый год. Отчетность превзошла ожидания аналитиков, но этого оказалось недостаточно, чтобы поддержать оптимизм инвесторов.

Одной из главных проблем остается неопределенность в отношении планов администрации Трампа. В компании опасаются, что таможенные меры ослабят ее конкурентоспособность и подорвут инновации.

Ранее заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты в Париже Эндрю Уилсон не исключил, что развязанные главой Белого дома торговые войны могут в обозримом будущем привести к глобальному экономическому кризису, напоминающему Великую депрессию почти столетней давности.