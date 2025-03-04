Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 4 марта 2025Экономика

Решение Трампа обрушило акции одной из самых дорогих компаний мира

CNBC: Акции Nvidia упали на 9 % после ввода пошлин на импорт из Канады и Мексики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов почти на весь импорт из Мексики и Канады, а также довести размер пошлин на китайскую продукцию до 20 процентов, привело к обрушению акций американского производителя чипов Nvidia, одной из самых дорогих компаний мира. Об этом пишет CNBC.

К закрытию торгов они потеряли почти девять процентов. Также на результат могли повлиять данные о том, что клиенты в Китае смогли обходить экспортный контроль США для закупки новейших чипов производителя. Журналистское расследование показало, что китайские компании научились заказывать процессоры Blackwell через третьи страны.

Nvidia пообещала расследовать информацию о каждом подобном случае и принять меры. Министерство юстиции Сингапура, в свою очередь, сообщило о начале расследования. Кроме того, полиция задержала нескольких человек, которых заподозрили в закупке чипов компании в нарушение ограничений на их экспорт, введенных властями США.

До этого стоимость Nvidia упала на 13 процентов после публикации финансовых результатов за минувший финансовый год. Отчетность превзошла ожидания аналитиков, но этого оказалось недостаточно, чтобы поддержать оптимизм инвесторов.

Одной из главных проблем остается неопределенность в отношении планов администрации Трампа. В компании опасаются, что таможенные меры ослабят ее конкурентоспособность и подорвут инновации.

Ранее заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты в Париже Эндрю Уилсон не исключил, что развязанные главой Белого дома торговые войны могут в обозримом будущем привести к глобальному экономическому кризису, напоминающему Великую депрессию почти столетней давности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

      Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше