Ольга Серябкина снялась топлес

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась без бюстгальтера. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала топлес на фоне цветов фиолетового оттенка. При этом певице сделали гладкий и низкий хвост, а также мейкап в нейтральных оттенках. Известно, что звезда устроила фотосессию в честь выхода нового альбома.

В феврале Ольга Серябкина прошлась по улице в блестящих микрошортах. Знаменитость вышла в свет в черном сияющем комплекте, который состоял из куртки и ультракоротких шортов.