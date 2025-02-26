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09:04, 26 февраля 2025Ценности

Ольга Серябкина прошлась по улице в блестящих микрошортах

Певица Ольга Серябкина прошлась по улице в блестящих микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница вышла в свет в черном сияющем комплекте, который состоял из куртки и блестящий микрошортов. Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и туфли на высоки каблуках. Кроме того, она собрала волосы и нанесла яркий мейкап.

Ранее в феврале Ольга Серябкина показала фото в кожаном комбинезоне с глубоким декольте. Упомянутый наряд с укороченными штанинами облегал фигуру звезды.

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