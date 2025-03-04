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03:54, 4 марта 2025Мир

Пентагон высказался о прекращении киберопераций против России

Пентагон опроверг заявления о прекращении киберопераций против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пентагон опроверг сообщения о прекращении киберопераций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности рассказал, что глава Пентагона Пит Хегсет не выпускал соответствующую директиву Киберкомандованию США. «Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», — заявил он.

28 февраля издание Record написало, что Хегсет приказал начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хо прекратить активность против Москвы, включая наступательные кибероперации. Однако, по информации издания, приказ не распространялся на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо.

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