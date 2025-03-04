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15:48, 4 марта 2025Россия

Под Москвой школьница готовила брату сюрприз и выпала из окна

MK.RU: В Подмосковье 12-летняя школьница готовила брату сюрприз и выпала из окна
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье 12-летняя школьница готовила брату сюрприз и выпала из окна. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, девочка хотела спрятать сувенир за окном, но случайно сорвалась.

Этого падения никто не заметил. Спустя некоторое время люди, курившие у соседнего дома, обратили внимание, что из сугроба мерцает огонек. Они подумали, что кто-то потерял телефон, подошли поближе и увидели ребенка в шортах и майке с гаджетом в руке. Несовершеннолетняя не подавала признаков жизни.

В квартире в этот момент находился отец девочки.

До этого сообщалось, что в Красноярске 17-летняя девушка выпала из окна дома на Судостроительной улице после ссоры с молодым человеком. Российские следователи начали проводить проверку.

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