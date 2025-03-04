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10:50, 4 марта 2025Ценности

Популярная российская актриса снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bardonata

Популярная российская актриса Наталья Бардо снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость предстала спиной перед камерой, лежа в гамаке над океаном и укрывшись белым одеялом. При этом звезда распустила волосы и отказалась от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье. В то же время артистка воздержалась от косметики на лице.

В феврале Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Знаменитость снялась в ярко-розовом купальнике, который включал в себя топ-бандо и трусы с низкой посадкой.

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