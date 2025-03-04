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23:51, 4 марта 2025Бывший СССР

Посол России призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Копыркин: Армения должна выбрать членство в ЕАЭС либо в ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Армения должна сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском Союзе (ЕС), состоять одновременно в двух объединениях нельзя. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в интервью изданию 24News.

«Либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — призвал Копыркин.

Также посол сравнил членство Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник» и отметил, что динамика товарооборота между Евросоюзом и постсоветской страной в данный момент «со знаком минус».

Ранее парламент Армении проголосовал за законопроект о вступлении в Евросоюз. За него проголосовали 63 депутата, против выступило 7 парламентариев.

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