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17:30, 4 марта 2025Россия

Появилось видео вертолетной бомбардировки техники ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара вертолета Ка-52М по технике ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны (МО) России показало кадры удара вертолета Ка-52М по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ТАСС.

Отмечается, что российская боевая машина поразила бронетехнику противника авиаракетами.

Видео начинается с момента подготовки экипажа ко взлету. Поднявшийся в воздух вертолет направился к заданной точке. Затем следует кадры с отстрелом авиаракет по целям.

Ранее российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинские солдаты, возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. По его словам, он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня.

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