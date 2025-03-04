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18:34, 4 марта 2025Забота о себе

Пожилых россиян предупредили о рисках соблюдения Великого поста

Диетолог Михалева: Соблюдение поста грозит обострением болезней у пожилых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Danie Franco / Unsplash

Соблюдение Великого поста требует строгих ограничений в питании, что грозит обострением хронических болезней у пожилых людей, заявила диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. О риске ухудшения самочувствия в этот период она предупредила в разговоре с «Известиями».

Врач отметила, что строгое соблюдение поста может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Одной из причин этого она назвала то, что в этот период из рациона исключаются источники белка животного происхождения, включая молоко, сливочное масло, выпечку, яйца.

Обилие бобовых в рационе может спровоцировать боли в животе, вздутие и метеоризм. Кроме того, эта категория продуктов содержит большое количество клетчатки, из-за чего повышается риск различных расстройств ЖКТ. «Людям, у которых есть проблемы с кишечником (воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста, которые часто встречается в пожилом возрасте), потреблять большое количество продуктов, богатых грубой волокнистой клетчаткой, нежелательно», — уточнила Михалева.

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Также из-за ограничений в питании во время поста пожилые люди могут чувствовать себя уставшими, продолжила диетолог. По ее словам, недостаток энергии объясняется тем, что растительная пища содержит мало калорий и полезных жиров.

Ранее терапевт, нутрициолог Нина Эйхельберг дала россиянам советы по питанию в Великий пост. По ее словам, в период, когда необходимо отказаться от источников белка животного происхождения, важно найти альтернативу им среди растительных продуктов.

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