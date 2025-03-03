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09:35, 3 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по питанию в Великий пост

Терапевт Эйхельберг посоветовала чаще есть бобовые и сою в Великий пост
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Во время Великого поста, когда необходимо отказаться от пищи животного происхождения, важно найти альтернативу среди растительных продуктов, заявила терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового дома ВСК Нина Эйхельберг. Советы по питанию в пост она дала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание, что во время поста надо обязательно включить в рацион источники белка растительного происхождения, так как именно он помогает поддерживать нормальную работу мышц и иммунной системы. Для этого она посоветовала чаще есть бобовые — например, до 1,5 стакана в день фасоли, чечевицы, гороха или нута, а также сою и продукты из нее (тофу). Кроме того, не стоит забывать и про орехи и семена, богатые полезными жирами и белком. В пост, по словам Эйхельберг, важно употреблять и достаточное количество углеводов из цельнозерновых круп (гречки, овсянки, бурого риса), чтобы получать энергию и чувство сытости.

Чтобы восполнить базовые потребности организма в кальции, врач посоветовала употреблять в пищу растительное молоко, миндаль, кунжут. Во избежание дефицита железа надо включить в рацион чечевицу, темную листовую зелень, курагу, а для профилактики нехватки витамина В12 — грибы и морскую капусту.

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«Самый простой способ поддерживать чувство сытости во время поста — не допускать длительных интервалов между основными приемами пищи и не забывать о белковых продуктах. Клетчатка, которая содержится в овощах, фруктах и цельнозерновых крупах, также помогает дольше оставаться сытым. Важно сочетать продукты, содержащие разные виды растительного белка, например, комбинировать злаки с бобовыми», — подытожила терапевт.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова назвала безопасную ежедневную порцию блинов. По ее словам, за один прием пищи можно съедать два-три блина.

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