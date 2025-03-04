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12:39, 4 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Пожилым людям посоветовали несколько продуктов для бодрости

Эндокринолог Михалева: Пожилым людям для бодрости надо есть рыбу и ягоды
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева выделила пять групп продуктов, которые надо есть пожилым людям, чтобы быть бодрыми и хорошо себя чувствовать. Их врач перечислила «Ленте.ру».

Прежде всего Михалева посоветовала людям зрелого возраста включить в меню рыбу. «Если у человека нет непереносимости или аллергических реакций, рыбу нужно употреблять хотя бы два-три раза в неделю или чаще в количестве 150-200 граммов на одну порцию», — объяснила врач. Она подчеркнула, что необязательно есть дорогую рыбу, вместо нее можно покупать сельдь или скумбрию, которые являются отличными источниками полезных, полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Вторая рекомендация эндокринолога пожилым людям — есть для бодрости ягоды, поскольку они являются источником витаминов, минералов и огромного количества важных фитохимических веществ.

Ягоды содержат антоцианы — мощнейший антиоксидант, защищающий от развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и экологических заболеваний. Кроме того, ягоды содержат большое количества витамина С, некоторые витамины группы В, марганец, бор, селен, цинк, хром и другие полезные минералы

Оксана Михалеваэндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук

Также Михалева призвала в пожилом возрасте регулярно есть разные овощи: различные корнеплоды, зелень, брюссельскую капусту, брокколи, морковь. При этом картофель можно добавлять в рацион не чаще двух раз в неделю. «Не стоит забывать и про бобовые — это очень хороший вариант овощей для профилактики патологий желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваний. Кроме того, бобовые содержат полезные растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые выводят токсические вещества, холестерин и избытки углеводов», — добавила она.

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Также, по словам врача, людям пожилого возраста надо регулярно употреблять в пищу богатые пребиотиками и пробиотиками кисломолочные продукты и цельнозерновые продукты, включая хлеб, бурый рис, гречку и булгур.

Ранее врач-диетолог Кристина Пришвина призвала не пропускать завтрак. По ее словам, люди, которые всегда едят по утрам, реже жалуются на проблемы со здоровьем.

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